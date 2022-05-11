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Украина получила от США первый вертолет Ми-17

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Первый из одиннадцати

Украина получила от США первый вертолет Ми-17

фото из свободных источников

Новина українською

Украина получила первый из 11 вертолетов Ми-17, которые должны поставить США. Об этом сообщил Пентагон, сообщают Факты со ссылкой на Washington Post.

Данные вертолеты изначально предназначались для Афганистана, но это было до падения поддерживаемого США правительства.

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Ми-17 – модернизированная версия вертолётов Ми-8. Такие вертолеты преимущественно используются для перевозки личного состава, но могут быть вооружены ракетами и пушками для использования в ситуациях непосредственной авиационной поддержки.

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В статье: война с Россией
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