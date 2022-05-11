Украина получила от США первый вертолет Ми-17
Первый из одиннадцати
фото из свободных источников
Украина получила первый из 11 вертолетов Ми-17, которые должны поставить США. Об этом сообщил Пентагон, сообщают Факты со ссылкой на Washington Post.
Данные вертолеты изначально предназначались для Афганистана, но это было до падения поддерживаемого США правительства.
Ми-17 – модернизированная версия вертолётов Ми-8. Такие вертолеты преимущественно используются для перевозки личного состава, но могут быть вооружены ракетами и пушками для использования в ситуациях непосредственной авиационной поддержки.
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