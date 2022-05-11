Враг продолжает штурмовые действия по шести направлениям. Что происходит на фронте на утро среды

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте 6 утра 11 мая.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Слобожанском направлении враг действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й армейской армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины, осуществляют ведение разведки подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков.

На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения нашим подразделениям в определенном районе.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В городе Мариуполь враг блокирует наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия. Наносит ракетно-бомбовые удары.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы позиций защитников и защитниц Украины.

Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Криворожском направлении производил обстрелы подразделений наших войск с применением артиллерии.

В целях закрепления на захваченной территории проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

На Таврическом направлении проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной.

Подразделения оперативной группы русских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".

Противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Постоянные обстрелы российскими войсками не позволяют провести полноценную эвакуацию гражданских и раненых из зоны боевых действий.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.