Еще два вертолета и в ожидании двухсотого самолета. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне
Приближаемся к четырем сотням уничтоженных беспилотников
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по традиции с утра предоставил новую информацию о потерях российской армии с начала полномасштабной войны против Украины. Так, ликвидировано уже более 26 тысяч кафиров, сбито еще два вертолета, а вот самолетов все еще остается 199.
- личного состава – около 26350 (+350) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1187 (+17) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 528 (+9) ед.
- РСЗО – 185 (+0) ед.
- средства ПВО – 87 (+0) ед.
- самолетов – 199 (+0) ед.
- вертолетов – 160 (+2) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10).
- крылатые ракеты – 94 (+0).
- корабли/катера - 12 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) ед.
- специальная техника – 41 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Боруссия М - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11 мая 2022
- Украина пробилась в финал Евровидения 2022
- Защитник Барселоны Араухо покинул поле на скорой в кислородной маске
- ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области - волонтер
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти