Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по традиции с утра предоставил новую информацию о потерях российской армии с начала полномасштабной войны против Украины. Так, ликвидировано уже более 26 тысяч кафиров, сбито еще два вертолета, а вот самолетов все еще остается 199.

личного состава – около 26350 (+350) человек ликвидировано.

танков ‒ 1187 (+17) ед.

боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48) ед,

артиллерийских систем – 528 (+9) ед.

РСЗО – 185 (+0) ед.

средства ПВО – 87 (+0) ед.

самолетов – 199 (+0) ед.

вертолетов – 160 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10).

крылатые ракеты – 94 (+0).

корабли/катера - 12 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) ед.

специальная техника – 41 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.