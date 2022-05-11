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Еще два вертолета и в ожидании двухсотого самолета. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне

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Приближаемся к четырем сотням уничтоженных беспилотников

Еще два вертолета и в ожидании двухсотого самолета. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по традиции с утра предоставил новую информацию о потерях российской армии с начала полномасштабной войны против Украины. Так, ликвидировано уже более 26 тысяч кафиров, сбито еще два вертолета, а вот самолетов все еще остается 199.

  • личного состава – около 26350 (+350) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1187 (+17) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 528 (+9) ед.
  • РСЗО – 185 (+0) ед.
  • средства ПВО – 87 (+0) ед.
  • самолетов – 199 (+0) ед.
  • вертолетов – 160 (+2) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10).
  • крылатые ракеты – 94 (+0).
  • корабли/катера - 12 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) ед.
  • специальная техника – 41 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

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В статье: война с Россией
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