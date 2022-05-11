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российские оккупанты совершили ракетный удар по Запорожью и обстреляли из минометов Черниговщину

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Орки будут гореть в аду

российские оккупанты совершили ракетный удар по Запорожью и обстреляли из минометов Черниговщину

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Сегодня утром, 11 мая, в Запорожье летела ракета оккупантов. Удачно отработало ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также российские войска обстреляли Черниговскую область из минометов. Враг совершил атаку с территории россии. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому, у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте, пожалуйста, осторожны".

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/chernigivskaODA

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