российские оккупанты совершили ракетный удар по Запорожью и обстреляли из минометов Черниговщину

Сегодня утром, 11 мая, в Запорожье летела ракета оккупантов. Удачно отработало ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также российские войска обстреляли Черниговскую область из минометов. Враг совершил атаку с территории россии. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому, у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте, пожалуйста, осторожны".