российские оккупанты совершили ракетный удар по Запорожью и обстреляли из минометов Черниговщину
Орки будут гореть в аду
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Сегодня утром, 11 мая, в Запорожье летела ракета оккупантов. Удачно отработало ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также российские войска обстреляли Черниговскую область из минометов. Враг совершил атаку с территории россии. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому, у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте, пожалуйста, осторожны".
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