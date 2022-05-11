Две трети всех уничтоженных русскими во время войны духовных сооружений относились к МПЦ

Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести создала специальную онлайн-карту, на которой можно увидеть все уничтоженные постройки духовного значения на нашей земле с начала полномасштабного вторжения россии.

По предварительной информации потерпели разрушения по меньшей мере 116 сооружений в как минимум тринадцати областях Украины. Наибольшие разрушения получили восточные регионы нашей страны (Сумщина, Харьковщина, Донетчина), а также Киевщина.

Больше вссего пострадали Украинские православные церкви Московского патриархата – известно, что в общей сложности повреждено 77 сооружений (без прилегающих строений). По 14 пострадало сооружений, относящихся к ПЦУ и протестантским церквям. Четыре – иудейских сообществ, по три – мусульманских и римо-католических, еще одно – УГКЦ.