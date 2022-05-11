Две трети всех уничтоженных русскими во время войны духовных сооружений относились к МПЦ
Больше всего пострадали Сумщина, Харьковщина, Донетчина и Киевщина
Фото: dess.gov.ua / Автор невідомий
Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести создала специальную онлайн-карту, на которой можно увидеть все уничтоженные постройки духовного значения на нашей земле с начала полномасштабного вторжения россии.
По предварительной информации потерпели разрушения по меньшей мере 116 сооружений в как минимум тринадцати областях Украины. Наибольшие разрушения получили восточные регионы нашей страны (Сумщина, Харьковщина, Донетчина), а также Киевщина.
Больше вссего пострадали Украинские православные церкви Московского патриархата – известно, что в общей сложности повреждено 77 сооружений (без прилегающих строений). По 14 пострадало сооружений, относящихся к ПЦУ и протестантским церквям. Четыре – иудейских сообществ, по три – мусульманских и римо-католических, еще одно – УГКЦ.
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