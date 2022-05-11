Перехват СБУ: Граждане россии призывают своих солдат убивать и истязать украинских детей

Шокирующий перехват СБУ удалось сделать под Харьковом, где вражеский оккупант по телефону разговаривал со своей женой из рф. Она живет в приграничном с Украиной городе, куда насильственно эвакуируют наших граждан.

Существо женского пола возмутилось тому факту, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию в рф 9 мая. Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками, чем шокировала самого оккупанта.