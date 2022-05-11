Перехват СБУ: Граждане россии призывают своих солдат убивать и истязать украинских детей
Все еще верите в сказку о "хороших русских"?
СБУ
Шокирующий перехват СБУ удалось сделать под Харьковом, где вражеский оккупант по телефону разговаривал со своей женой из рф. Она живет в приграничном с Украиной городе, куда насильственно эвакуируют наших граждан.
Существо женского пола возмутилось тому факту, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию в рф 9 мая. Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками, чем шокировала самого оккупанта.
"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было".
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