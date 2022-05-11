  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Перехват СБУ: Граждане россии призывают своих солдат убивать и истязать украинских детей
В тренде

Перехват СБУ: Граждане россии призывают своих солдат убивать и истязать украинских детей

Общие новости
(1 голосов)

Все еще верите в сказку о "хороших русских"?

Перехват СБУ: Граждане россии призывают своих солдат убивать и истязать украинских детей

СБУ

Новина українською

Шокирующий перехват СБУ удалось сделать под Харьковом, где вражеский оккупант по телефону разговаривал со своей женой из рф. Она живет в приграничном с Украиной городе, куда насильственно эвакуируют наших граждан.

Читайте также"Высотой с человеческий рост": оккупанты организовали под Донецком свалку убитых - перехват СБУ

Существо женского пола возмутилось тому факту, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию в рф 9 мая. Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками, чем шокировала самого оккупанта.

"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде