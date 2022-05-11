Выбили зубы крокодилу. Украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24

Украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Цель поразили в одном из районов выполнения задач. Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Всего на счету ДШВ – уже 15 сбитых вертолетов противника".

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Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger сбили российский ударный вертолет Ми-24. На видео можно заметить, как красиво горит "Крокодил" оккупантов.