Выбили зубы крокодилу. Украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24
Гена, ну ты чего приуныл? А, Ген?
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Цель поразили в одном из районов выполнения задач. Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
"Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Всего на счету ДШВ – уже 15 сбитых вертолетов противника".
Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger сбили российский ударный вертолет Ми-24. На видео можно заметить, как красиво горит "Крокодил" оккупантов.
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