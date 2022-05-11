ГУР: российские оккупанты пытаются скрыть свое участие в боевых действиях

Военные армии страны-агрессора начинают осознавать военное поражение рф. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, орки требуют у командования засекретить их участие во вторжении.

Особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил россии. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже и бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению.

Они требуют от командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части.