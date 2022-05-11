США планируют выделить Украине ещё 40 млрд долларов. Куда пойдут эти деньги?

Вчера ночью Белый дом утвердил дополнительную помощь Украине в размере 40 млрд долларов на помощь в войне против россии. В этот пакет входит военная, экономическая и гуманитарная поддержка, и она на 7 мдрд больше, чем запрашивал президент страны Джо Байден.

Ожидается, что Сенат утвердит решение о выделении средств на этой неделе. Если "Закон о дополнительной помощи на 2022 год для поддержки украинского народа и защиты глобальной демократии после неспровоцированного нападения россии" будет утверждён, то это означает, что США выделит Украине в общей сложности более 50 млрд долларов помощи.

Комитет палаты представителей опубликовал документ, в котором указано, куда пойдут выделенные средства.

Оборона - 20,2 млрд долларов США.

67 млн долларов для Генеральной администрации Министерсва юстиции для помощи в покрытии расходов на конфискацию, удержание и продажу конфискованного имущества (например, яхт российских олигархов), связанного с российским вторжением в Украину.

6 млрд долларов на оказание помощи, включая обучение, оборудование, вооружение, материально-техническое обеспечение, поставки и услуги, заработную плату и стипендии, содержание, и разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил национальной безопасности Украины.

8,7 млрд долларов на пополнение американских запасов оборудования, отправленного в Украину, через полномочия на списание средств.

3.9 млрд долларов на поддержку миссии по разведке, выплаты в связи с трудными условиями для войск, дислоцированных в регионе, и оборудование, включая батарею Patriot.

увеличение предела помощи, которая может быть оказана дружественным иностранным государствам от 450 до 950 млн долларов.

600 миллионов долларов на смягчение ограничений промышленной базы для более быстрого производства ракет и расширение внутренних мощностей стратегических и важнейших полезных ископаемых.

500 миллионов долларов на закупку критически важных боеприпасов для увеличения запасов Министерства обороны и 50 млн долларов на разработку стратегии защиты программ для систем, определенных для возможного экспорта в будущем.

Развитие энергетики и водных ресурсов и связанных с ними агентств - 2 млн долларов США.

2 млн долларов на техническую и регуляторную поддержку агентству по ядерному регулированию.

Труд, здравоохранение и социальные услуги, образование и связанные с ними агентства - 954 млн долларов США.

900 млн долларов на оказание услуг поддержки беженцев, таких как жилье, уроки английского языка, услуги по травмам и поддержки, поддержка сообщества (включая школьные гранты) и ведение дел для прибывших и беженцев из Украины.

54 млн долларов на оказание медицинской поддержки, скрининг и соответствующие мероприятия общественного здравоохранения для беженцев из Украины. Кроме того, законодательство позволяет предоставлять определенные льготы прибывающим и беженцам из Украина после прохождения проверки биографических данных.

Государственные, зарубежные операции и связанные с ними программы - 18,946 млрд долларов США.

350 млн долларов на помощь для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины.

4 млрд долларов на Программу иностранного военного финансирования для обеспечения дополнительной поддержки Украины и стран, пострадавших от ситуации в Украине, в том числе Восточной части НАТО и других партнеров в регионе, чтобы наращивать и обновлять свои возможности.

8,766 млрд долларов для Фонда экономической поддержки для удовлетворения неотложных потребностей в Украине, предоставить необходимую бюджетную поддержку для обеспечения преемственности правительства Украины, и противодействовать торговле людьми. Включает 760 млн долларов на предотвращение и реагирование на глобальные проблемы с пищевыми продуктами незащищенных слоёв населения.

190 млн долларов на дипломатические программы для запланированного возвращения Посольства в Киеве, а также поддержка деятельности других посольств в регионе.

10 млн долларов для Фонда капитальных вложений для поддержки технологических потребностей, связанных с возвращением и открытием посольства в Киеве.

110 млн долларов на обеспечение безопасности посольства, строительство и техническое обслуживание. ремонт инфраструктуры и безопасности посольства в Киеве.

400 млн долларов на Международный контроль по борьбе с наркотиками и обеспечение правопорядка в Украине для поддержки правоохранительных органов и верховенства закона, включая расследование и документирование военных преступлений и зверств в области прав человека и программ по борьбе торговлей людьми.

100 млн долларов на программы по борьбе с терроризмом, разминированию и связанные с ними программы защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных аварий и расширение программы разминирования.

4,35 млрд долларов на Международную помощь при стихийных бедствиях для оказания чрезвычайной продовольственной помощи людям во всем мире, страдающим от голода в результате конфликта в Украине и другие неотложные гуманитарные потребности населения и сообществ внутри Украины.

17 млн долларов США на операционные расходы, которые были вынуждены переместиться из Украины и возможное их возвращение в Киев.

Генеральный инспектор Государственного департамента – 4 млн долларов на обеспечение надзора за чрезвычайными фондами и операциями Государственного департамента.

Генеральный инспектор Агенства по международному развитию (USAID) – 1 миллион долларов для обеспечения надзора за деятельностю за чрезвычайными фондами и операциями USAID.

500 миллионов долларов для поддержки специализированных фондов Европейского банка реконструкции и развития для поддержки экономических и энергетических потребностей Украины.

150 миллионов долларов США для Глобальной программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, чтобы помочь странам, включая Украину, пострадавших от роста цен на продовольствие.

Общие положения - более 72 млн долларов США.

Гуманитарный фонд Билла Эмерсона - 20 миллионов долларов для возмещения расходов Гуманитарного фонда Билла Эмерсона, который является критически важной поддержкой, когда международные потребности в борьбе с голодом превышают доступное обычное финансирование помощи США.

Министерство финансов — 52 миллиона долларов США для специальных агентов и связанной с ними поддержки для отслеживания российской финансовой деятельности, включая отслеживание цифровых активов, приписывание скрытых усилий и выявление истинного бенефициарного владельца. Кроме того, ресурсы поддержат усилия по выявлению и борьбе с эксплуатацией уязвимой финансовой системы Украины.

Покойный представитель Дон Янг - Предусматривает выплату вознаграждения бенефициару покойного представителя Дона Янга (R-AK).

Язык отказа для определенных программ разведки — формулировка отказа для определенных программ разведки.