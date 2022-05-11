США планируют выделить Украине ещё 40 млрд долларов. Куда пойдут эти деньги?
Помощь пойдёт не только на оружие для Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера ночью Белый дом
Ожидается, что Сенат утвердит решение о выделении средств на этой неделе. Если "Закон о дополнительной помощи на 2022 год для поддержки украинского народа и защиты глобальной демократии после неспровоцированного нападения россии" будет утверждён, то это означает, что США выделит Украине в общей сложности более 50 млрд долларов помощи.
Комитет палаты представителей опубликовал документ, в котором указано, куда пойдут выделенные средства.
Оборона - 20,2 млрд долларов США.
- 67 млн долларов для Генеральной администрации Министерсва юстиции для помощи в покрытии расходов на конфискацию, удержание и продажу конфискованного имущества (например, яхт российских олигархов), связанного с российским вторжением в Украину.
- 6 млрд долларов на оказание помощи, включая обучение, оборудование, вооружение, материально-техническое обеспечение, поставки и услуги, заработную плату и стипендии, содержание, и разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил национальной безопасности Украины.
- 8,7 млрд долларов на пополнение американских запасов оборудования, отправленного в Украину, через полномочия на списание средств.
- 3.9 млрд долларов на поддержку миссии по разведке, выплаты в связи с трудными условиями для войск, дислоцированных в регионе, и оборудование, включая батарею Patriot.
- увеличение предела помощи, которая может быть оказана дружественным иностранным государствам от 450 до 950 млн долларов.
- 600 миллионов долларов на смягчение ограничений промышленной базы для более быстрого производства ракет и расширение внутренних мощностей стратегических и важнейших полезных ископаемых.
- 500 миллионов долларов на закупку критически важных боеприпасов для увеличения запасов Министерства обороны и 50 млн долларов на разработку стратегии защиты программ для систем, определенных для возможного экспорта в будущем.
Развитие энергетики и водных ресурсов и связанных с ними агентств - 2 млн долларов США.
- 2 млн долларов на техническую и регуляторную поддержку агентству по ядерному регулированию.
Труд, здравоохранение и социальные услуги, образование и связанные с ними агентства - 954 млн долларов США.
- 900 млн долларов на оказание услуг поддержки беженцев, таких как жилье, уроки английского языка, услуги по травмам и поддержки, поддержка сообщества (включая школьные гранты) и ведение дел для прибывших и беженцев из Украины.
- 54 млн долларов на оказание медицинской поддержки, скрининг и соответствующие мероприятия общественного здравоохранения для беженцев из Украины. Кроме того, законодательство позволяет предоставлять определенные льготы прибывающим и беженцам из Украина после прохождения проверки биографических данных.
Государственные, зарубежные операции и связанные с ними программы - 18,946 млрд долларов США.
- 350 млн долларов на помощь для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины.
- 4 млрд долларов на Программу иностранного военного финансирования для обеспечения дополнительной поддержки Украины и стран, пострадавших от ситуации в Украине, в том числе Восточной части НАТО и других партнеров в регионе, чтобы наращивать и обновлять свои возможности.
- 8,766 млрд долларов для Фонда экономической поддержки для удовлетворения неотложных потребностей в Украине, предоставить необходимую бюджетную поддержку для обеспечения преемственности правительства Украины, и противодействовать торговле людьми. Включает 760 млн долларов на предотвращение и реагирование на глобальные проблемы с пищевыми продуктами незащищенных слоёв населения.
- 190 млн долларов на дипломатические программы для запланированного возвращения Посольства в Киеве, а также поддержка деятельности других посольств в регионе.
- 10 млн долларов для Фонда капитальных вложений для поддержки технологических потребностей, связанных с возвращением и открытием посольства в Киеве.
- 110 млн долларов на обеспечение безопасности посольства, строительство и техническое обслуживание. ремонт инфраструктуры и безопасности посольства в Киеве.
- 400 млн долларов на Международный контроль по борьбе с наркотиками и обеспечение правопорядка в Украине для поддержки правоохранительных органов и верховенства закона, включая расследование и документирование военных преступлений и зверств в области прав человека и программ по борьбе торговлей людьми.
- 100 млн долларов на программы по борьбе с терроризмом, разминированию и связанные с ними программы защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных аварий и расширение программы разминирования.
- 4,35 млрд долларов на Международную помощь при стихийных бедствиях для оказания чрезвычайной продовольственной помощи людям во всем мире, страдающим от голода в результате конфликта в Украине и другие неотложные гуманитарные потребности населения и сообществ внутри Украины.
- 17 млн долларов США на операционные расходы, которые были вынуждены переместиться из Украины и возможное их возвращение в Киев.
- Генеральный инспектор Государственного департамента – 4 млн долларов на обеспечение надзора за чрезвычайными фондами и операциями Государственного департамента.
- Генеральный инспектор Агенства по международному развитию (USAID) – 1 миллион долларов для обеспечения надзора за деятельностю за чрезвычайными фондами и операциями USAID.
- 500 миллионов долларов для поддержки специализированных фондов Европейского банка реконструкции и развития для поддержки экономических и энергетических потребностей Украины.
- 150 миллионов долларов США для Глобальной программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, чтобы помочь странам, включая Украину, пострадавших от роста цен на продовольствие.
Общие положения - более 72 млн долларов США.
- Гуманитарный фонд Билла Эмерсона - 20 миллионов долларов для возмещения расходов Гуманитарного фонда Билла Эмерсона, который является критически важной поддержкой, когда международные потребности в борьбе с голодом превышают доступное обычное финансирование помощи США.
- Министерство финансов — 52 миллиона долларов США для специальных агентов и связанной с ними поддержки для отслеживания российской финансовой деятельности, включая отслеживание цифровых активов, приписывание скрытых усилий и выявление истинного бенефициарного владельца. Кроме того, ресурсы поддержат усилия по выявлению и борьбе с эксплуатацией уязвимой финансовой системы Украины.
- Покойный представитель Дон Янг - Предусматривает выплату вознаграждения бенефициару покойного представителя Дона Янга (R-AK).
- Язык отказа для определенных программ разведки — формулировка отказа для определенных программ разведки.
Напомним, что 9 мая президент США Джо Байден
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