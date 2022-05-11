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риа новости: самопровозглашенные власти Херсона будут просить путина включить область в состав рф

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Без референдума

риа новости: самопровозглашенные власти Херсона будут просить путина включить область в состав рф

Суспільне Херсон

Новина українською

Назначенные оккупантами т.н. власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента рф владимира путина включить Херсонскую область в состав россии. Об этом сообщают т.н. риа новости со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова

"Город Херсон – это россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту рф, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона рф".

"Власти" региона заявили, что Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство рф.

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В статье: война с Россией
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Источник:
риа

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