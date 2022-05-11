В Славянске россияне ударили по складу с аммиачной селитрой – жителей города просят закрыть окна

В Славянске российские оккупанты попали в склад с аммиачной селитрой. Людей просят не выходить на улицу и закрыть окна. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях на своей странице в Facebook.

"Внимание! Из-за вражеских обстрелов в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой. Отмечаю, что непосредственная угроза жизням жителей Славянской общины отсутствует. Но прошу ограничить пребывание на открытом воздухе и плотно закрыть окна на сутки. Берегите себя и своих родных! Мы вместе".

В Сети уже начали распространяться слухи, что российские войска применили в Славянске химическое оружие, однако, как мы видим, эта информация не соответствует действительности.