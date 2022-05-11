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Безрезультатно: россияне выпустили по Одесщине крылатую ракету

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Над морем ее сбила украинская ПВО

Безрезультатно: россияне выпустили по Одесщине крылатую ракету

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новое официальное сообщение ОК "Юг" гласит о том, что по Одесщине был нанесен очередной ракетный удар.

Из вражеского самолета орки выпустили крылатую ракету, которую над морем метко сбили силы украинской ПВО – той самой, которую россияне "уничтожили еще в первые дни войны".

Вчера, 10 мая, россияне нанесли новый удар по Одесской области. Оперативное командование "Південь" сообщило о прилете крылатой ракеты по мосту через Днестровский лиман, который и так был поврежден.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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Источник:
t.me/odesacityofficial

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