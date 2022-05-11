Безрезультатно: россияне выпустили по Одесщине крылатую ракету
Над морем ее сбила украинская ПВО
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новое официальное сообщение ОК "Юг" гласит о том, что по Одесщине был нанесен очередной ракетный удар.
Из вражеского самолета орки выпустили крылатую ракету, которую над морем метко сбили силы украинской ПВО – той самой, которую россияне "уничтожили еще в первые дни войны".
Вчера, 10 мая, россияне нанесли новый удар по Одесской области. Оперативное командование "Південь" сообщило о прилете крылатой ракеты по мосту через Днестровский лиман, который и так был поврежден.
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Источник:t.me/odesacityofficial
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