Безрезультатно: россияне выпустили по Одесщине крылатую ракету

Новое официальное сообщение ОК "Юг" гласит о том, что по Одесщине был нанесен очередной ракетный удар.

Из вражеского самолета орки выпустили крылатую ракету, которую над морем метко сбили силы украинской ПВО – той самой, которую россияне "уничтожили еще в первые дни войны".

Вчера, 10 мая, россияне нанесли новый удар по Одесской области. Оперативное командование "Південь" сообщило о прилете крылатой ракеты по мосту через Днестровский лиман, который и так был поврежден.