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Первый российский военный предстанет перед судом за убийство гражданского

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Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

Первый российский военный предстанет перед судом за убийство гражданского

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

UA-Футбол
Новина українською

Российский военный, убивший гражданского на Сумщине, предстанет перед судом. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбуке.

Офис Генпрокурора уже направил обвинительный акт в суд в отношении командира отделения в/ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области" Вадима Шишимарина.

"Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили наши ВСУ. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине с пробитыми колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

В настоящее время подозреваемый Шишимарин находится под стражей. Прокурорами и следователями СБУ собрано достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - говорится в заявлении Венедиктовой.

Ранее мы сообщали, что сегодня россияне ударили по складу с аммиачной селитрой в Славянске.

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В статье: война с Россией Ирина Венедиктова
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