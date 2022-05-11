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Житомирские десантники сбили российский вертолет Ка-52

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Приземлили из ПЗРК Перун

Житомирские десантники сбили российский вертолет Ка-52

ка-52

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Житомирские десантники сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня 11 мая в Харьковской области, подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины из ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

"Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!", - добавляют в командовании.

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В статье: война с Россией
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