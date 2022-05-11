Папа Римский Франциск встретился с женами бойцов полка Азов

Папа Римский Франциск в среду, 11 мая, в Риме провел встречу с двумя женами украинских защитников, ныне воюющих на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает Credo со ссылкой на Corriere della sera.

Украинки написали письмо Папе Франциску и получили приглашение приехать в Ватикан. На встречу прибыли Екатерина Прокопенко - жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко и Юлия Федосюк - жена бойца полка "Азов" Арсения Федосюка.

Папа Римский принял жен украинских бойцов в конце своей еженедельной общей аудиенции в среду.

Встреча состоялась на площади св. Петра в Ватикане. Женщины надеются, что эта встреча поможет привлечь внимание к ситуации заблокированного Мариуполя, где умирают люди.

"Мы надеемся, что это поможет спасти наших мужчин, солдат, которые находятся на "Азовстали" в Мариуполе. Надеемся, эта встреча даст нам шанс спасти их жизнь", - говорят жены бойцов, - Папа Франциск "сказал, что будет молиться о нас и сделает все возможное.

По словам женщин, сейчас на "Азовстале" находятся около 600-700 раненых, которых нужно срочно эвакуировать. В эти минуты украинские защитники полка "Азов" и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ продолжают героически удерживать оборону на заводе "Азовсталь". Русские атакуют их тяжелым вооружением, сбрасывают сверхтяжелые бомбы. За неимением лекарства многие раненые умирают от сепсиса, от гангрен. У них заканчивается питьевая вода. Гарнизон "Мариуполь" уже не раз обращался к президенту и всем мировым лидерам с просьбой применить процедуру "экстракции" в отношении раненых бойцов и военных.