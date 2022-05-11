Генштаб: Сохраняется угроза высадки российского десанта в Черноморской зоне
Черноморский флот продолжает оперировать в зоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне остается.
Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Укринформ.
"Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне.
В акватории Черного, Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, которые осуществляют поддержку его наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине на территории нашего государства", - заявил Громов.
Он также отметил, что противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в том числе с применением самолетов дальней авиации, по военным объектам и объектам критической инфраструктуры, промышленности, транспортным сетям.
В последнее время, добавил Громов, наблюдается увеличение ударов по объектам железной дороги. Враг пытается сорвать наращивание состава ВСУ и логистику наших группировок, действующих на востоке Украины, подчеркнул бригадный генерал.
Популярное сейчас
- Сегодня Аякс может стать чемпионом Нидерландов. Это облегчит путь Динамо (Киев) в квалификации ЛЧ
- Стало известно, что произошло с защитником Барселоны, который потерял сознание на поле
- Холанд едет в Манчестер, Ливерпуль не сдается, большая реформа ЛЧ. Главные новости за 10 мая
- "Х@й им, а не Мариуполь" - над Азовсталью развевается украинский флаг. ВИДЕО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО