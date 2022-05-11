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Генштаб: Сохраняется угроза высадки российского десанта в Черноморской зоне

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Черноморский флот продолжает оперировать в зоне

Генштаб: Сохраняется угроза высадки российского десанта в Черноморской зоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне остается.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Укринформ.

"Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне.
В акватории Черного, Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, которые осуществляют поддержку его наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине на территории нашего государства", - заявил Громов.

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Он также отметил, что противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в том числе с применением самолетов дальней авиации, по военным объектам и объектам критической инфраструктуры, промышленности, транспортным сетям.

В последнее время, добавил Громов, наблюдается увеличение ударов по объектам железной дороги. Враг пытается сорвать наращивание состава ВСУ и логистику наших группировок, действующих на востоке Украины, подчеркнул бригадный генерал.

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В статье: война с Россией
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