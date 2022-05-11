В Нацгвардии впервые озвучили потери в войне
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 500 военнослужащих Национальной гвардии
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За время полномасштабной войны России против Украины погибло более 500 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Ранения получили 1697 бойцов, сообщил во время брифинга 11 мая начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий, передает Gazeta.ua.
"При выполнении задач за этот период потери личного состава Национальной гвардии составляют: санитарные - 1697 военнослужащих, безвозвратные - 501 военнослужащий", - сообщил он.
Надточий отметил, что Нацгвардия принимает участие в оборонной операции в Донецком, Слобожанском, Южнобужском и восточной части Таврического операционного района.
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