Подоляк: Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонщены – просьба о помиловании
Подоляк выразил уверенность, что украинская армия освободит Херсон
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пособники оккупантов в Херсонской области могут призвать присоединить их хоть к Марсу, но на самом деле им придется просить о помиловании после приговора суда.
"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру", - заявил Подоляк.
Также Подоляк выразил уверенность, что украинская армия освободит Херсон, какие бы "игры слов" не придумывали оккупанты.
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