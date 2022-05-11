Подоляк: Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонщены – просьба о помиловании

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пособники оккупантов в Херсонской области могут призвать присоединить их хоть к Марсу, но на самом деле им придется просить о помиловании после приговора суда.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру", - заявил Подоляк.

Также Подоляк выразил уверенность, что украинская армия освободит Херсон, какие бы "игры слов" не придумывали оккупанты.