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Подоляк: Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонщены – просьба о помиловании

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Подоляк выразил уверенность, что украинская армия освободит Херсон

Подоляк: Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонщены – просьба о помиловании

фото из свободных источников

Новина українською

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пособники оккупантов в Херсонской области могут призвать присоединить их хоть к Марсу, но на самом деле им придется просить о помиловании после приговора суда.

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"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру", - заявил Подоляк.

Также Подоляк выразил уверенность, что украинская армия освободит Херсон, какие бы "игры слов" не придумывали оккупанты.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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