Президент Чехии разрешил 103 чехам воевать в ВСУ

Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные силы Украины 103 граждан Чехии.

Об этом в среду в Twitter сообщил его спикер Иржи Овчачек.

Он также отметил, что данное решение еще предстоит подписать премьер-министр Петер Фиала.