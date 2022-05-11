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Президент Чехии разрешил 103 чехам воевать в ВСУ

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Чехи присоединятся к интернациональному легиону

Президент Чехии разрешил 103 чехам воевать в ВСУ

Getty Images

Новина українською

Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные силы Украины 103 граждан Чехии.

Об этом в среду в Twitter сообщил его спикер Иржи Овчачек.

Он также отметил, что данное решение еще предстоит подписать премьер-министр Петер Фиала.

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В статье: война с Россией
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