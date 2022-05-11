Президент Чехии разрешил 103 чехам воевать в ВСУ
Чехи присоединятся к интернациональному легиону
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Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные силы Украины 103 граждан Чехии.
Об этом в среду в Twitter сообщил его спикер Иржи Овчачек.
Он также отметил, что данное решение еще предстоит подписать премьер-министр Петер Фиала.
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Prezident republiky ???????? Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády.— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022
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