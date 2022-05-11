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Хороший колумбийский товар. На россии вспомнили о химических и бактериологических лабораториях в Украине

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Как-то все-таки привезли

Хороший колумбийский товар. На россии вспомнили о химических и бактериологических лабораториях в Украине

Новина українською

Минобороны россии, видимо, как-то получило новую партию товара из Колумбии.

На очередном из своих брифингов высшее военное руководство рф вспомнило о различных химических и бактериологических лабораториях на территории Украины, не забыв упомянуть не только злобных пиндосов, но и поляков с немцами.

Поделилось веществами и с официальным рупором кремля РИА Новости, которое на полном серьезе начало вываливть этот поток сознания на похмельные после 9 мая головы россиян.

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Так, минобороны рф сообщило, что в 2020 Украина в неподконтрольной Киеву части Луганской области преднамеренно распростроняла среди населения туберкулез с высокой устойчивостью к лекарствам – причем распространяли инфекцию через детей, через фальшивые банкноты, инфицированные возбудителем туберкулеза.

Ну а в Мариуполе украинские власти (естественно под руководством США) вели работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы.

Ну а поляки с немцами вели военно-биологические проекты в Киеве.

На этом минобороны московии пока что остановилось, так как часть белого товара нужно оставить на вечер, так как сочинять новые победные реляции своих войск в Украине становится все тяжелее.

Тем не мене, мы продолжаем внимательно отслеживать качество товара из Колумбии, поставляемого в высшие эшелоны власти рф. О новых поставках обязуемся сообщать незамедлительно.

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В статье: война с Россией
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