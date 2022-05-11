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Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику

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Посмертно

Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику

ІЛЮСТРАЦІЯ "АРМІЯ INFORM"

Новина українською

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно заместителю командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины по авиации полковнику Игорю Бедзаю.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно), - говорится в указе Зеленского.

Напомним, что известный офицер Военно-морских сил, заместитель командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.

Во многом благодаря лидерству Бедзая, Украина сохранила морскую авиацию во время оккупации россией Крыма.

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В статье: война с Россией
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