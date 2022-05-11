Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику
Посмертно
ІЛЮСТРАЦІЯ "АРМІЯ INFORM"
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно заместителю командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины по авиации полковнику Игорю Бедзаю.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно), - говорится в указе Зеленского.
Напомним, что известный офицер Военно-морских сил, заместитель командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.
Во многом благодаря лидерству Бедзая, Украина сохранила морскую авиацию во время оккупации россией Крыма.
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