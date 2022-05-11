Генштаб: На Харьковском направлении подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию из фронта по состоянию на 18:00 11.05.2022. Самая горячая фаза сейчас – на юге и востоке Украины. Враг держит в окружении Мариуполь, но на Харьковском направлении вынужден отступать.

"Продолжается семьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность оккупантов в дальнейшем наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В Брестской и Гродненской областях проводится собрание с привлечением военнообязанных запаса. Сохраняется угроза нанесения с территории республики Белоруссии ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства. На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения перегруппировки наших войск и опрокидывания их на другие направления, подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают проведение демонстрационных действий. В приграничных с Украиной областях враг наращивает систему противовоздушной обороны", – пишет Генштаб.

И вот теперь – про Харьковскую область:

"На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области". В Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления. Подразделения противника продолжали пополнение запасов материально-технических средств с целью наращивания наступательных возможностей. На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию подконтрольную Украине российскими оккупантами запрещен".

Также Генштаб отмечает:

"На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на получении полного контроля над городом Рубежное и проведении наступления в направлении населенного пункта Лиман. Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка. Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА. На Бахмутском направлении, с целью подготовки наступления, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковка, успеха не имел. В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары. На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам. Проводит инженерное оборудование передовых позиций. В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и ведение разведки. Российские оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство. Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".

Отметим, что ранее херсонский гауляйтер говорил о присоединении Херсонщины к рф, на что уже отреагировали украинские власти.