Генштаб ВСУ: С начала войны по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет
С территории россии и беларуси
С начала полномасштабных боевых действий Вооруженными силами россии было совершено 487 ракетных ударов по Украине, в ходе которых с территории России и Республики Беларусь выпущено 788 крылатых и баллистических ракет, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.
"По состоянию на шесть часов сегодня с начала полномасштабных боевых действий вооруженными силами России было совершено 487 ракетных ударов, в ходе которых с территории России и Республики Беларусь выпущено 788 крылатых и баллистических ракет", - сказал Громов.
Как он отметил, из них оперативно-тактические ракеты "Искандер" – 213 единиц, оперативно-тактические ракеты "Точка-У" – 61 единица, крылатые ракеты морского базирования и воздушного базирования – 235 единиц, совершено 4 917 авиационных вылетов.
"Непосредственно в течение мая Вооруженными силами России было совершено 49 ракетных ударов с территории России, выпущено 74 крылатых и баллистических ракет, ракет "Искандер" – четыре единицы, "Точка-У" – восемь единиц, крылатых ракет морского и воздушного базирования – две единицы, совершено 459 авиационных налетов", – рассказал Громов.
Популярное сейчас
- Сборная Украины назвала заявку на товарищеский матч с Боруссией М
- Боруссия М - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11 мая 2022
- Стало известно, что произошло с защитником Барселоны, который потерял сознание на поле
- Сотруднику Азовстали, раскрывшему схему подземных тоннелей, объявлено подозрение в госизмене
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО