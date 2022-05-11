Генштаб ВСУ: С начала войны по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет

С начала полномасштабных боевых действий Вооруженными силами россии было совершено 487 ракетных ударов по Украине, в ходе которых с территории России и Республики Беларусь выпущено 788 крылатых и баллистических ракет, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"По состоянию на шесть часов сегодня с начала полномасштабных боевых действий вооруженными силами России было совершено 487 ракетных ударов, в ходе которых с территории России и Республики Беларусь выпущено 788 крылатых и баллистических ракет", - сказал Громов.

Как он отметил, из них оперативно-тактические ракеты "Искандер" – 213 единиц, оперативно-тактические ракеты "Точка-У" – 61 единица, крылатые ракеты морского базирования и воздушного базирования – 235 единиц, совершено 4 917 авиационных вылетов.

"Непосредственно в течение мая Вооруженными силами России было совершено 49 ракетных ударов с территории России, выпущено 74 крылатых и баллистических ракет, ракет "Искандер" – четыре единицы, "Точка-У" – восемь единиц, крылатых ракет морского и воздушного базирования – две единицы, совершено 459 авиационных налетов", – рассказал Громов.