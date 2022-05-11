Украинский военные начали проходить обучение в Германии на гаубицах PzH 2000

Бундесвер начал обучение украинских военных на самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Бойцы Вооруженных сил Украины начали обучение в артиллерийской школе в Идар-Оберштайне. Накануне они прилетели в Германию самолетом Вооруженных сил ФРГ из Польши.

Обучение ориентировочно продлится 40 дней, но может завершиться раньше в случае предварительной подготовке бойцов.

Напомним, что немецкое правительство вместе с Нидерландами совместно решили отправить в Украину 12 самоходных гаубиц PzH 2000. Перед передачей вооружения ВСУ Бундесвер научит украинских солдат пользоваться им.