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Украинский военные начали проходить обучение в Германии на гаубицах PzH 2000

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Украинский военные начали проходить обучение в Германии на гаубицах PzH 2000

Getty Images

Новина українською

Бундесвер начал обучение украинских военных на самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Бойцы Вооруженных сил Украины начали обучение в артиллерийской школе в Идар-Оберштайне. Накануне они прилетели в Германию самолетом Вооруженных сил ФРГ из Польши.

Обучение ориентировочно продлится 40 дней, но может завершиться раньше в случае предварительной подготовке бойцов.

Напомним, что немецкое правительство вместе с Нидерландами совместно решили отправить в Украину 12 самоходных гаубиц PzH 2000. Перед передачей вооружения ВСУ Бундесвер научит украинских солдат пользоваться им.

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В статье: война с Россией
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