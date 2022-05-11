Зеленский поручил учредить государственную премию Кравчука

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увековечении памяти первого президента Украины Леонида Кравчука. В нем Зеленский поручил учредить премию Кравчука.

Среди мер, непосредственно относящихся к захоронению Кравчука, Зеленский поручил Кабмину учредить "именную государственную стипендию за особые достижения в сфере государственного управления".

"Решить в установленном порядке вопрос о финансировании указанных мер", - говорится в документе, подписанном президентом 11 мая.