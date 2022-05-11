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Зеленский поручил учредить государственную премию Кравчука

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Первый президент Украины ушел из жизни 10 мая

Зеленский поручил учредить государственную премию Кравчука

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увековечении памяти первого президента Украины Леонида Кравчука. В нем Зеленский поручил учредить премию Кравчука.

Среди мер, непосредственно относящихся к захоронению Кравчука, Зеленский поручил Кабмину учредить "именную государственную стипендию за особые достижения в сфере государственного управления".

"Решить в установленном порядке вопрос о финансировании указанных мер", - говорится в документе, подписанном президентом 11 мая.

Напомним, что первый президент Украины Леонид Кравчук скончался 10 мая после продолжительной болезни.

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В статье: война с Россией
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