Зеленский поручил учредить государственную премию Кравчука
Первый президент Украины ушел из жизни 10 мая
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увековечении памяти первого президента Украины Леонида Кравчука. В нем Зеленский поручил учредить премию Кравчука.
Среди мер, непосредственно относящихся к захоронению Кравчука, Зеленский поручил Кабмину учредить "именную государственную стипендию за особые достижения в сфере государственного управления".
"Решить в установленном порядке вопрос о финансировании указанных мер", - говорится в документе, подписанном президентом 11 мая.
Напомним, что первый президент Украины Леонид Кравчук
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Источник:Сайт Президента Украины
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