Зеленский: С каждой новой Бучей, новым Мариуполем, исчезает желание вести переговоры с рф
Вопрос про переговоры постоянно задают президенту
Зе!Президент
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желание вести любые переговоры с рф исчезает с каждым городом, где фиксируются случаи зверств, совершенных российскими оккупантами. Однако украинская сторона все еще готова разговаривать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его онлайн-выступление перед студентами французского университета Sciences Po.
"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем", - отметил Зеленский.
При этом глава государства заверил, что Украина готова к переговорам и добавил, что хотел бы восстановить территориальную целостность страны перед тем, как можно будет предвидеть окончания войны.
"Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим", - резюмировал Зеленский.
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