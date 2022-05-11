Зеленский: С каждой новой Бучей, новым Мариуполем, исчезает желание вести переговоры с рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желание вести любые переговоры с рф исчезает с каждым городом, где фиксируются случаи зверств, совершенных российскими оккупантами. Однако украинская сторона все еще готова разговаривать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его онлайн-выступление перед студентами французского университета Sciences Po.

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем", - отметил Зеленский.

При этом глава государства заверил, что Украина готова к переговорам и добавил, что хотел бы восстановить территориальную целостность страны перед тем, как можно будет предвидеть окончания войны.

"Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим", - резюмировал Зеленский.