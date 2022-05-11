Генштаб ЗСУ: Враг не отказался от планов по захвату Киева и центральной Украины

В Генштабе ВСУ считают, что Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав рф.

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Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, его слова передает Украинская правда.