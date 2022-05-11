Генштаб ЗСУ: Враг не отказался от планов по захвату Киева и центральной Украины
Но у нас есть противодействие
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В Генштабе ВСУ считают, что Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав рф.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, его слова передает Украинская правда.
"Вероятными следующими действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценировка перевыборов в законодательной власти с проведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России.
Таким образом, противник будет пытаться добиться своей стратегически политической цели. Но это его мысли. У нас есть противодействие на них", - заявил Громов.
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