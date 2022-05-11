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Генштаб ЗСУ: Враг не отказался от планов по захвату Киева и центральной Украины

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Но у нас есть противодействие

Генштаб ЗСУ: Враг не отказался от планов по захвату Киева и центральной Украины

Getty Images

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В Генштабе ВСУ считают, что Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав рф.

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Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, его слова передает Украинская правда.

"Вероятными следующими действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценировка перевыборов в законодательной власти с проведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России.

Таким образом, противник будет пытаться добиться своей стратегически политической цели. Но это его мысли. У нас есть противодействие на них", - заявил Громов.

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В статье: война с Россией
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