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Оккупанты нанесли серию ракетных ударов по поселку на Запорожье: погиб человек

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Оккупанты накрыли ракетами частный сектор поселка Камышеваха

Оккупанты нанесли серию ракетных ударов по поселку на Запорожье: погиб человек

t.me/suspilnezaporizhzhya

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Российские войска нанесли серию ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха Запорожской области, сообщает Суспильне.

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По информации председателя Камышеваской общины Юрия Карапетяна, в результате обстрела около 60 домов повреждено.

Также один человек погиб, трое ранены.

"Около 14 часов обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома - без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты", - рассказал местный житель.

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В статье: война с Россией
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