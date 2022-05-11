Оккупанты нанесли серию ракетных ударов по поселку на Запорожье: погиб человек
Оккупанты накрыли ракетами частный сектор поселка Камышеваха
t.me/suspilnezaporizhzhya
Российские войска нанесли серию ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха Запорожской области, сообщает Суспильне.
По информации председателя Камышеваской общины Юрия Карапетяна, в результате обстрела около 60 домов повреждено.
Также один человек погиб, трое ранены.
"Около 14 часов обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома - без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты", - рассказал местный житель.
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