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Глава Пентагона: россия не хочет тягаться с НАТО

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Пентагон уверен в превосходстве сил НАТО

Глава Пентагона: россия не хочет тягаться с НАТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент россии владимир путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Такой вывод сделал глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления перед законодателями Палаты представителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Джеффа Селдина.

По словам Остина, если россия решит напасть на кого-то из членов НАТО, это сразу изменит правила игры.

"Если посмотреть на расчеты путина... Мое мнение таково, что россия не хочет тягаться с НАТО", - заявил Остин.

Как отметил глава Пентагона, в НАТО насчитывается 1,9 млн военнослужащих. В то же время Альянс обладает самыми передовыми возможностями в военной сфере. Если россия решится, это сразу перерастет в "другой вид соперничества".

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Следом за Остином, вопрос прокомментировал и генерал Марк Милли. Он отметил, что НАТО способно ответить на любую форму или способ эскалации, в том числе и со стороны России.

"Мы отслеживаем это каждый божий день. Это одна из самых важных вещей, которые мы делаем, отслеживая потенциальный риск эскалации в любой сфере. Готовы ли США ответить, если россия по какой-то причине пойдет на эскалацию? Да, мой короткий ответ, однозначно да. В военном отношении мы очень способны ответить на любую форму или образ эскалации по указанию президента", - добавляет генерал Марк Милли.

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В статье: война с Россией
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