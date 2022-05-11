Глава Пентагона: россия не хочет тягаться с НАТО
Пентагон уверен в превосходстве сил НАТО
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Президент россии владимир путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Такой вывод сделал глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления перед законодателями Палаты представителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Джеффа Селдина.
По словам Остина, если россия решит напасть на кого-то из членов НАТО, это сразу изменит правила игры.
"Если посмотреть на расчеты путина... Мое мнение таково, что россия не хочет тягаться с НАТО", - заявил Остин.
Как отметил глава Пентагона, в НАТО насчитывается 1,9 млн военнослужащих. В то же время Альянс обладает самыми передовыми возможностями в военной сфере. Если россия решится, это сразу перерастет в "другой вид соперничества".
Следом за Остином, вопрос прокомментировал и генерал Марк Милли. Он отметил, что НАТО способно ответить на любую форму или способ эскалации, в том числе и со стороны России.
"Мы отслеживаем это каждый божий день. Это одна из самых важных вещей, которые мы делаем, отслеживая потенциальный риск эскалации в любой сфере. Готовы ли США ответить, если россия по какой-то причине пойдет на эскалацию? Да, мой короткий ответ, однозначно да. В военном отношении мы очень способны ответить на любую форму или образ эскалации по указанию президента", - добавляет генерал Марк Милли.
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