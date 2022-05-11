Глава Пентагона: россия не хочет тягаться с НАТО

Президент россии владимир путин не хочет прямого конфликта с НАТО. Такой вывод сделал глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления перед законодателями Палаты представителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Джеффа Селдина.

По словам Остина, если россия решит напасть на кого-то из членов НАТО, это сразу изменит правила игры.

"Если посмотреть на расчеты путина... Мое мнение таково, что россия не хочет тягаться с НАТО", - заявил Остин.

Как отметил глава Пентагона, в НАТО насчитывается 1,9 млн военнослужащих. В то же время Альянс обладает самыми передовыми возможностями в военной сфере. Если россия решится, это сразу перерастет в "другой вид соперничества".

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Следом за Остином, вопрос прокомментировал и генерал Марк Милли. Он отметил, что НАТО способно ответить на любую форму или способ эскалации, в том числе и со стороны России.