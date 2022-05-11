Не дай Бог, чтобы их люди увидели, что мы лучше живем. Зеленский объяснил, почему россия напала на Украину
"Не дай Бог, чтобы их люди увидели, что мы лучше живем, чем люди в России"
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия напала на Украину не потому, что боится нападения НАТО. На самом деле Кремль боится, что развитие Украины повлечет дестабилизацию внутри РФ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с французскими студентами, сообщает РБК-Украина.
"НАТО - это лишь одна из причин того, что Россия напала на Украину. Они не считают нас государством, не считают нас народом. Они хотят иметь 100-процентное влияние. Они были повсюду. В правоохранительных органах, в наших Вооруженных силах, Министерстве обороны, они были повсюду. Отдельные партии представляли их в парламенте. Таким образом вам не дают развиваться так, как вы хотите", - рассказывает Зеленский.
Зеленский убежден, что власти России больше всего боятся дестабилизации внутри своей страны. Поэтому ведет пропаганду, дискредитируя соседнюю Украину.
"Россия не видит нас независимым государством. Они боятся это проиграть. Потому что они могут увидеть, как развивается наше государство. И, не дай Бог, чтобы их люди увидели, что мы лучше живем, чем люди в России. Потому что это повлияет на дестабилизацию внутри России", - заявил Зеленский.
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