Украина предложила обменять раненых бойцов на Азовстали на пленных военных рф
Договоренностей еще нет
ОП
Украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, которые остаются на "Азовстали", на пленных военных рф, заявила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram.
"В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен:
Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.
Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", - написала Верещук.
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