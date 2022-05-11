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Зеленский провел разговор с Олафом Шольцом об оборонной помощи

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Важный дипломатический фронт

Зеленский провел разговор с Олафом Шольцом об оборонной помощи

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в твиттере рассказал о том, что провел очередной разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Провел очередные переговоры с канцлером Германии. Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора. Ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку в нашей борьбе!", - написал Зеленский.

Добавим, что Германия, помимо всего прочего, выступает за присоединение Украины к Европейскому союзу.

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В статье: война с Россией
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