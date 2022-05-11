Зеленский провел разговор с Олафом Шольцом об оборонной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в твиттере рассказал о том, что провел очередной разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Провел очередные переговоры с канцлером Германии. Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора. Ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку в нашей борьбе!", - написал Зеленский.

Добавим, что Германия, помимо всего прочего, выступает за присоединение Украины к Европейскому союзу.