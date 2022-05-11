Враг нанес ракетные удары по Харьковщине и Полтавщине
Один человек погиб
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 11 мая российские оккупанты атаковали ракетами Харьковщину и Полтавщину.
В результате ракетного удара россиян по Лозовской громаде в Харьковской области погиб человек, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен склад сельхозпродукции.
По Полтавскому району удар был нанесен с вражеского самолета, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Лунин уточнил, что "прилет" был в Карловской общине (около 60 км от Полтавы) по объекту инфраструктуры.
Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
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