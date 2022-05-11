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Враг нанес ракетные удары по Харьковщине и Полтавщине

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Один человек погиб

Враг нанес ракетные удары по Харьковщине и Полтавщине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером 11 мая российские оккупанты атаковали ракетами Харьковщину и Полтавщину.

В результате ракетного удара россиян по Лозовской громаде в Харьковской области погиб человек, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

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В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен склад сельхозпродукции.

По Полтавскому району удар был нанесен с вражеского самолета, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Лунин уточнил, что "прилет" был в Карловской общине (около 60 км от Полтавы) по объекту инфраструктуры.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

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В статье: война с Россией
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