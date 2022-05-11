ОТГ Восток отразила за последние сутки пять атак россиян. Уничтожено до 250 единиц личного состава врага

Оперативно-тактическая группировка "Восток" представила традиционный суточный отчет по успехам на фронте. В течение последних 24 часов защитники Украины отбили пять атак врага. Более того, наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост. Потери врага составляют:

личного состава – до 250;

танков – 6;

БМП – 1;

БТР – 2;

ББМ – 2;

АТТ – 7.

Ранее Генштаб ВСУ докладывал об успехах украинского войска на Харьковском направлении фронта.