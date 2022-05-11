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ОТГ Восток отразила за последние сутки пять атак россиян. Уничтожено до 250 единиц личного состава врага

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Двигаемся в направлении 30-ти тысяч убитых оккупантов

ОТГ Восток отразила за последние сутки пять атак россиян. Уничтожено до 250 единиц личного состава врага

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" представила традиционный суточный отчет по успехам на фронте. В течение последних 24 часов защитники Украины отбили пять атак врага. Более того, наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост. Потери врага составляют:

  • личного состава – до 250;
  • танков – 6;
  • БМП – 1;
  • БТР – 2;
  • ББМ – 2;
  • АТТ – 7.

Ранее Генштаб ВСУ докладывал об успехах украинского войска на Харьковском направлении фронта.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ "Схід"

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