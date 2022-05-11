ОТГ Восток отразила за последние сутки пять атак россиян. Уничтожено до 250 единиц личного состава врага
Двигаемся в направлении 30-ти тысяч убитых оккупантов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативно-тактическая группировка "Восток" представила традиционный суточный отчет по успехам на фронте. В течение последних 24 часов защитники Украины отбили пять атак врага. Более того, наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост. Потери врага составляют:
- личного состава – до 250;
- танков – 6;
- БМП – 1;
- БТР – 2;
- ББМ – 2;
- АТТ – 7.
Ранее Генштаб ВСУ докладывал об успехах украинского войска на Харьковском направлении фронта.
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Источник:ОТГ "Схід"
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