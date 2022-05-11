Зеленский: Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления космической глупости
Президент прокомментировал воспаленные идеи рашистов
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что
"Русские войска все еще на нашей земле. Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости, как характеризовался этот их уровень еще в "Собачьем сердце".
Но что бы ни делали оккупанты, это ничего не значит. У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.
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Источник:Цензор.НЕТ
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