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Зеленский: Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления космической глупости

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Президент прокомментировал воспаленные идеи рашистов

Зеленский: Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления космической глупости

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что рашисты будут просить включить Херсонскую область в состав РФ.

"Русские войска все еще на нашей земле. Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости, как характеризовался этот их уровень еще в "Собачьем сердце".

Но что бы ни делали оккупанты, это ничего не значит. У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Цензор.НЕТ

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