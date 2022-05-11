Зеленский: Мы защищаем право на жизнь в войне против тирании, которая несет Европе не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил 77-е сутки полномасштабной войны с россией. На этот раз глава государства немало внимания уделил дипломатическому фронту. Там произошли важные для Украины события в США:

"Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов. Скоро состоится и второе голосование – в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись президенту Байдену и вступит в силу. Эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего, это оружие и боеприпасы для нас, оборудование. Это также поддержка расследования военных преступлений русских оккупантов, поддержка дипломатической работы и прочее. Еще одно важное решение – важное и даже историческое – это обновление Америки знаменитой программы ленд-лиза. И это не случайность, что новый закон о нем для защиты демократии в Украине был подписан 9 мая. Я благодарен президенту Байдену за это решение и за такой символизм. Потому что мы сейчас защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов – в войне против тирании, несущей Европе не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад", - сказал Зеленский.

Лаконичное объяснение от президента, почему ленд-лиз – это очень важно:

"Мы получим доступ к современному оружию, боеприпасам и оборудованию, и нам не нужно искать варианты, как за это все заплатить. Теперь – с ленд-лизом – президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает. Это ускорит поставки".

Война продолжается, но мысли о мирном будущем актуальны уже сейчас. Поэтому президент снова и снова возвращается к теме гарантий безопасности для Украины:

"Украина очень предметно и постоянно обсуждает с нашими друзьями тему гарантий безопасности для Украины. Встреча Большой семерки 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров, была, прежде всего, об этом. Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать Украине уверенность в безопасности на десятилетие вперед".

Также в обращении – о разговоре с Шольцем, о награждении украинских героев и о многом другом.