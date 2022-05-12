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В зоне ответственности ООС украинские защитники за сутки подбили восемь российских танков

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Ни дня – без трофеев

В зоне ответственности ООС украинские защитники за сутки подбили восемь российских танков

UA-Футбол
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Пресс-служба Операции объединенных сил сообщает об успехах украинских защитников на Луганском и Донецком направлениях. В результате защитных маневров врагу был причинен ущерб и нанесен урон.

Уничтожено:

  • 8 танков;
  • 6 единиц боевой бронированной техники;
  • 5 автомобилей врага;
  • 1 зенитную установку;
  • 4 БПЛА типа "Орлан-10".

Добавим, что ранее об успехах на фронте за последние сутки отчиталась ОТГ "Восток".

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В статье: война с Россией
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Источник:
ООС

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