В зоне ответственности ООС украинские защитники за сутки подбили восемь российских танков

Пресс-служба Операции объединенных сил сообщает об успехах украинских защитников на Луганском и Донецком направлениях. В результате защитных маневров врагу был причинен ущерб и нанесен урон.

Уничтожено:

8 танков;

6 единиц боевой бронированной техники;

5 автомобилей врага;

1 зенитную установку;

4 БПЛА типа "Орлан-10".

Добавим, что ранее об успехах на фронте за последние сутки отчиталась ОТГ "Восток".