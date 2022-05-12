В зоне ответственности ООС украинские защитники за сутки подбили восемь российских танков
Ни дня – без трофеев
Пресс-служба Операции объединенных сил сообщает об успехах украинских защитников на Луганском и Донецком направлениях. В результате защитных маневров врагу был причинен ущерб и нанесен урон.
Уничтожено:
- 8 танков;
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 5 автомобилей врага;
- 1 зенитную установку;
- 4 БПЛА типа "Орлан-10".
Добавим, что ранее об успехах на фронте за последние сутки отчиталась ОТГ "Восток".
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Источник:ООС
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