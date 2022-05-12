Победа Украины, кубок Интера, матчи Миколенко и Зинченко. Главные новости за 11 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за среду, 11 мая

Команда Александра Петракова сыграла свой первый товарищеский поединок в рамках подготовки ко встрече с Шотландией. В основе дебютировал Михаил Мудрик, и именно он открыл счет в дебюте встречи, воспользовавшись несогласованностью действий голкипера и защитника. Впрочем, оборона Украины совсем скоро сыграла не лучше, и Нос восстановил равновесие. В целом на поле наблюдалась равная игра, поэтому ничья была бы логичным результатом. Но на 82-й минуте еще один дебютант – Александр Пихаленок – нанес классный удар из-за пределов штрафной. 1:2 в пользу сборной Украины.

Следующий матч сине-желтые сыграют с представителем Серии А

Также в среду стало известно, что сборная Украины следующий свой матч сыграет 17 мая, ее соперником станет "Эмполи", в настоящее время в Серии А занимающей 14-е место. Таким образом, у команды Петракова будет два игровых дня подряд, ведь 18 мая ее ждет игра с хорватской "Риекой".

У Виталия Миколенко и компании была отличная возможность оторваться от зоны вылета – нужно было обыграть предпоследнюю команду турнирной таблицы "Уотфорд". Но "Эвертон" ограничился сухой ничьей, поэтому его преимущество над "Лидсом" составляет два очка. Правда, у ирисок на одну игру меньше. Украинский защитник отыграл весь матч.

Также провел 90 минут на поле и Александр Зинченко. Его "Манчестер Сити" разбил на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 1:5. Главным героем встречи стал Кевин Де Брюйне, забивший четыре мяча! Так что горожане сохранили свое преимущество над "Ливерпулем" на уровне трех очков. "Челси" прервал серию без побед, разгромив "Лидс" 3:0.

В финале сине-черным противостоял "Ювентус". Игра подарила зрителям незаурядный сценарий. "Интер" открыл счет, туринцы во втором тайме сравняли и вышли вперед, но к концу основного времени Чалханоглу забил в ответ с пенальти. А уже в дополнительное время Перишич оформил дубль, что помогло Интеру победить 4:2 и завоевать трофей.

В 36-м туре испанской Примеры матрасники играли на выезде с "Эльче" и победили со счетом 0:2. Отличились Кунья и Де Пауль. Таким образом, "Атлетико" обошел "Севилью", которую теперь опережает на один балл. Похоже, интриги по поводу участников Лиги Чемпионов в следующем сезоне уже не осталось. "Бетис" отстает от четвертого места на пять очков.

В Нидерландах за тур до финиша титул завоевал "Аякс" – преимущество амстердамцев над ПСВ составляет четыре очка. "Селтик" снова сильнейший в Шотландии. В прошлом сезоне, напомним, кельтов с трона свергнул "Рейнджерс", но зелено-белые провели работу над ошибками. В Чехии "Славия" с Качарабой и Таловеровым в составе не смогла обыграть "Баник" и это позволило стать чемпионом "Виктории" из Пльзени.