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Россияне нанесли авиаудар по Черниговской области - есть жертвы

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Под удар попали объекты инфраструктуры

Россияне нанесли авиаудар по Черниговской области - есть жертвы

фото - В'ячеслав Чаус

Новина українською

По Новгород-Северскому Черниговской области ночью, 12 мая, нанесено несколько авиаударов. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его информации, есть раненые и погибшие. Повреждены объекты критической инфраструктуры, школы, админздания и частные дома.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики.

Фотогалерея

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Напомним, что ВСУ выгнали российских оккупантов с территории Черниговской области в начале апреля. Однако Генштаб постоянно предупреждает, что вероятность ракетных и авиаударов сохраняется.

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В статье: война с Россией
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