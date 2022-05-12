Россияне нанесли авиаудар по Черниговской области - есть жертвы

По Новгород-Северскому Черниговской области ночью, 12 мая, нанесено несколько авиаударов. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его информации, есть раненые и погибшие. Повреждены объекты критической инфраструктуры, школы, админздания и частные дома.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики.

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Напомним, что ВСУ выгнали российских оккупантов с территории Черниговской области в начале апреля. Однако Генштаб постоянно предупреждает, что вероятность ракетных и авиаударов сохраняется.