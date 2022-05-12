"Били, когда люди шли на работу". россияне обстреляли Днепропетровскую область из Ураганов
Один погибший, один раненый
dnepr.express
Сегодня, около 07:00 утра по киевскому времени, российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня Зеленодольскую громаду. Об этом сообщил Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, также высказался Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Днепропетровщина. 12 мая. 07:47. Ночь более-менее. Наутро оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую громаду – из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску… Били как раз тогда, когда люди уходили на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", – сказал Резниченко.
"Кривой Рог, на утро 12.05.22 на нашем направлении ситуация полностью контролируемая. Всю ночь по всей линии соприкосновения орки вели обстрелы, в том числе с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов. Около 07:00 утра из систем РСЗО был обстрелян город Зеленодольск. Разрушения уточняются. Один погибший – гражданский, один раненый – тоже гражданский", – сообщил Вилкул.
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