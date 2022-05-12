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Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО

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Радует глаз

Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО

Новина українською

Река Северский Донец стала тем естественным препятствием, которое существенно помогает Украинской Армии сдерживать наступление россиян на востоке. Враг пытается наводить переправы в разных местах, но их регулярно уничтожают украинские защитники. Одну из таких переправ вместе с десятками единиц подбитой техники продемонстрировал Генеральный штаб ВСУ.

Фотогалерея

Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО - фото 1Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО - фото 2Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО - фото 3Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО - фото 4Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО - фото 5Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО - фото 6Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО - фото 7
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В статье: война с Россией
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