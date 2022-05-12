В Крыму родственники российских военных получают открытки от украинского подполья
И это их явно нервирует
На временно оккупированном россией Крымском полуострове активизировались украинские подпольщики. В сети появились сообщения, что родственники российских военнослужащих получают открытки от проукраинских активистов.
«Военнослужащий российской федерации, знай, мы уже здесь. Крым – это Украина», - написано на листовке, проиллюстрированной смеющимся черепом.
Судя по видео в сети, такие сообщения заставляют адресатов заметно нервничать. "Просто паника. Я вернулась домой, а на моей двери – вот это вот… Муж участвует в "военной спецоперации" в Украине. Боже…", - испугалась крымчанка.
Отметим, что если в начале войны Украина соглашалась на переговоры по Крыму между президентами, то в недавнем интервью западным СМИ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об изменении целей в войне – теперь это освобождение всех территорий.
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