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В Крыму родственники российских военных получают открытки от украинского подполья

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(4 голосов)

И это их явно нервирует

В Крыму родственники российских военных получают открытки от украинского подполья

Новина українською

На временно оккупированном россией Крымском полуострове активизировались украинские подпольщики. В сети появились сообщения, что родственники российских военнослужащих получают открытки от проукраинских активистов.

«Военнослужащий российской федерации, знай, мы уже здесь. Крым – это Украина», - написано на листовке, проиллюстрированной смеющимся черепом.

Судя по видео в сети, такие сообщения заставляют адресатов заметно нервничать. "Просто паника. Я вернулась домой, а на моей двери – вот это вот… Муж участвует в "военной спецоперации" в Украине. Боже…", - испугалась крымчанка.

Отметим, что если в начале войны Украина соглашалась на переговоры по Крыму между президентами, то в недавнем интервью западным СМИ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об изменении целей в войне – теперь это освобождение всех территорий.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
12.05.2022 в 11:29
Ожидание смерти хуже самой смерти!
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