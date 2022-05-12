Три сотни россиян уснули вечным сном. Новые данные о потерях армии рф в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях российской армии за 77 дней полномасштабного вторжения, то есть начиная с 24 февраля по 12 мая.

За среду было ликвидировано еще 300 российских военнослужащих. Всего потери армии р сейчас составляют 26650 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1195 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед,

артиллерийских систем – 534 (+6) ед,

РСЗО - 191 (+6) ед,

средства ПВО - 87(+0) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 161 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли /катера - 13 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2019 (+22) ед,

специальная техника – 41 (+0).

Как отмечает Генштаб, самые большие потери россиян 11 мая наблюдались на Кураховском направлении.