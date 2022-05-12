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Три сотни россиян уснули вечным сном. Новые данные о потерях армии рф в войне с Украиной

Общие новости
(2 голосов)

Еще почти 70 единиц техники уничтожено

Три сотни россиян уснули вечным сном. Новые данные о потерях армии рф в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях российской армии за 77 дней полномасштабного вторжения, то есть начиная с 24 февраля по 12 мая.

За среду было ликвидировано еще 300 российских военнослужащих. Всего потери армии р сейчас составляют 26650 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1195 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 534 (+6) ед,
  • РСЗО - 191 (+6) ед,
  • средства ПВО - 87(+0) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 161 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8),
  • крылатые ракеты – 94 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2019 (+22) ед,
  • специальная техника – 41 (+0).

Как отмечает Генштаб, самые большие потери россиян 11 мая наблюдались на Кураховском направлении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
12.05.2022 в 11:28
Слава ЗСУ!
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