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Россияне ударили по Запорожью ракетой. Известно число жертв в Черниговской области

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Враг продолжает терроризировать украинцев

Россияне ударили по Запорожью ракетой. Известно число жертв в Черниговской области

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Утром в четверг, 12 мая, россияне нанесли удар крылатой ракетой по Запорожью. Как сообщает областная военная администрация, в результате удара горит частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

В то же время местные власти Новгород-Северского Черниговской области сообщают, что в результате ночного авиаудара погибли 3 человека и 14 ранены.

По словам главы громады Людмилы Ткаченко, один из раненых находится в критическом состоянии, его нельзя перевезти в другую больницу. Часть пострадавших перенаправлена в другие медучреждения, с легкими повреждениями - лечат в местной больнице.

"Целями врага были школы, в то же время повреждены здания, расположенные рядом - помещение РГА, дом культуры, больница, общежитие медколледжа и другие", - уточнила она.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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