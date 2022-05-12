Россияне ударили по Запорожью ракетой. Известно число жертв в Черниговской области
Враг продолжает терроризировать украинцев
Утром в четверг, 12 мая, россияне нанесли удар крылатой ракетой по Запорожью. Как сообщает областная военная администрация, в результате удара горит частный дом. Информация о пострадавших уточняется.
В то же время местные власти Новгород-Северского Черниговской области сообщают, что в результате ночного авиаудара погибли 3 человека и 14 ранены.
По словам главы громады Людмилы Ткаченко, один из раненых находится в критическом состоянии, его нельзя перевезти в другую больницу. Часть пострадавших перенаправлена в другие медучреждения, с легкими повреждениями - лечат в местной больнице.
"Целями врага были школы, в то же время повреждены здания, расположенные рядом - помещение РГА, дом культуры, больница, общежитие медколледжа и другие", - уточнила она.
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