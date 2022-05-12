СБУ предотвратила теракт в крупном украинском городе и задержала его исполнителя

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в городе Запорожье. Злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.

Взрывное устройство он изготовил сам и замаскировал его под костыль. Он вмонтировал в него пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами.

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Мужчина пытался "замести следы" и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона. СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в "подпольном" доме, взрывчатка была обезврежена.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.