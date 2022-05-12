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Вслед за военным кораблем. Верховная Рада Украины ликвидировала пророссийскую партию ОПЗЖ

Общие новости
(2 голосов)

Давно было пора

Вслед за военным кораблем. Верховная Рада Украины ликвидировала пророссийскую партию ОПЗЖ

ОПЗЖ

Новина українською

Сегодня, 12 мая, Верховная Рада Украины официально ликвидировала пророссийскую фракцию "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.

"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована! Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем!" – написал Гончаренко.

Ранее деятельность пророссийской партии ОПЗЖ была приостановлена на время войны с российской федерацией, именно такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

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В статье: война с Россией ОПЗЖ Алексей Гончаренко
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Источник:
t.me/oleksiihoncharenko

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Комментарии (7)
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Черноморчик (Одесса )
12.05.2022 в 15:01
Да их сажать курв всех надо . С конфискацией .
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WuTаng (Київ)
12.05.2022 в 14:54
Хлопці! Дружно підтримуємо Суркісів і їх нову партію! ОПЗЖ ліквідували, тому братам потрібна ваша підтримка!
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+1
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ukrop68 (Львів)
12.05.2022 в 14:25
Не пишіть дурниць! Ліквідували назву,а самі опзжисти залишились в Раді,і надалі будуть гадити!
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+2
0
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vismut (Запорожье)
12.05.2022 в 14:21
Появится прокитайская.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2022 в 14:13
Цього недостатньо. Ці виродки змінять назву і знову полізуть до влади. Тому всіх, хто входив до ПР чи ОПЗЖ, заборонити бути в будь-якій партії чи на керівних посадах.
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+4
-1
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vismut (Запорожье)
12.05.2022 в 14:22
Порошенко стоял у истоков ПР, а Гончаренко в ней был. И тоже поменяли название с БПП на ЕС.
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+1
-3
aleks68
12.05.2022 в 14:39
ты лучше что-нибудь о зелёном ..... расскажи
+1
0

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