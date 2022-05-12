Вслед за военным кораблем. Верховная Рада Украины ликвидировала пророссийскую партию ОПЗЖ

Сегодня, 12 мая, Верховная Рада Украины официально ликвидировала пророссийскую фракцию "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.

"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована! Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем!" – написал Гончаренко.

Ранее деятельность пророссийской партии ОПЗЖ была приостановлена на время войны с российской федерацией, именно такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.