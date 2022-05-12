Вслед за военным кораблем. Верховная Рада Украины ликвидировала пророссийскую партию ОПЗЖ
Давно было пора
ОПЗЖ
Сегодня, 12 мая, Верховная Рада Украины официально ликвидировала пророссийскую фракцию "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.
"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована! Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем!" – написал Гончаренко.
Ранее деятельность пророссийской партии ОПЗЖ была приостановлена на время войны с российской федерацией, именно такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.
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Источник:t.me/oleksiihoncharenko
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Комментарии (7)
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