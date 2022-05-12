Верещук: Сейчас единственным предметом переговоров между Украиной и рф является эвакуация раненых защитников Азовстали
Только тогда можно говорить о любых других шагах
Фото: Волинські Новини
Последующие переговоры между Украиной и Россией возможны только после достижения договоренностей о создании гуманитарного коридора и спасении защитников "Азовстали".
Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире французского телеканала LCI, сообщает "Правительственный портал".
"Мы должны сделать абсолютно все, чтобы трагедия "Азовстали" не осталась в учебниках истории войн величайшей трагедией ХХІ века. Нам нужен гуманитарный коридор, чтобы начать диалог. И если он состоится, то люди, желающие спастись, получат такой шанс. Именно это зависит от России, и именно это сейчас предмет переговоров. Только тогда можно говорить о любых других шагах", - сказала она.
Верещук отметила, что организовывать гуманитарные коридоры сейчас очень тяжело, ведь РФ не хочет эвакуации, желая уничтожить "всех и вся".
"Только вы, уважаемые журналисты, мировое сообщество, народы цивилизованного мира – не даете это сделать! Ваш фокус внимания – на "Азовстали" – и это не позволяет агрессору разбомбить и уничтожить всех, кто там находится. И это наше с вами общее дело – не разрешить убить людей, которые не могут себя защитить".
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