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Верещук: Сейчас единственным предметом переговоров между Украиной и рф является эвакуация раненых защитников Азовстали

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Только тогда можно говорить о любых других шагах

Верещук: Сейчас единственным предметом переговоров между Украиной и рф является эвакуация раненых защитников Азовстали

Фото: Волинські Новини

Новина українською

Последующие переговоры между Украиной и Россией возможны только после достижения договоренностей о создании гуманитарного коридора и спасении защитников "Азовстали".

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Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире французского телеканала LCI, сообщает "Правительственный портал".

"Мы должны сделать абсолютно все, чтобы трагедия "Азовстали" не осталась в учебниках истории войн величайшей трагедией ХХІ века. Нам нужен гуманитарный коридор, чтобы начать диалог. И если он состоится, то люди, желающие спастись, получат такой шанс. Именно это зависит от России, и именно это сейчас предмет переговоров. Только тогда можно говорить о любых других шагах", - сказала она.

Верещук отметила, что организовывать гуманитарные коридоры сейчас очень тяжело, ведь РФ не хочет эвакуации, желая уничтожить "всех и вся".

"Только вы, уважаемые журналисты, мировое сообщество, народы цивилизованного мира – не даете это сделать! Ваш фокус внимания – на "Азовстали" – и это не позволяет агрессору разбомбить и уничтожить всех, кто там находится. И это наше с вами общее дело – не разрешить убить людей, которые не могут себя защитить".

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В статье: война с Россией
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