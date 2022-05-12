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Великобритания во всем мире ищет советское оружие для Украины

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Также ищут для себя и россияне

Великобритания во всем мире ищет советское оружие для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания закупает вооружение советского и российского производства, чтобы помочь Украине бороться с российскими захватчиками.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает "Украинский милитарный портал".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна во всем мире ищет советское оружие для того, чтобы выкупить, а затем передать Вооруженным Силам Украины.

"Большая часть [Министерства обороны] и военные атташе по всему миру ищут", – сказал министр обороны журналистам во время визита в Вашингтон 11 мая.

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По словам Уоллеса, Россия тоже ищет подобное вооружение, что может свидетельствовать о ее потерях в войне против Украины.

"Иногда мы сталкиваемся с россиянами, которые тоже, кстати, ищут в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", – отметил министр обороны Великобритании.

По данным Уоллеса, запасы вооружения и военной техники советского производства есть в 23 странах мира.

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В статье: война с Россией
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