Почта Польши выпустила марку с Зеленским - ФОТО

В Польше выпустили марки с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала Укрпошта.

Купить одну марку с изображением украинского президента можно было за 500 злотых (3312 грн). За набор марок нужно было отдать 4500 злотых (примерно 30 тысяч гривен).

Несмотря на дороговизну, на марки был серьезный спрос и уже через несколько часов продажи были остановлены.

Отметим, что тираж марки ограничен: компания Poczta Polska напечатала всего 99 листов по 9 марок на каждом из них. Печатать новую партию таких марок в Польше больше не планируют.

По словам депутата Краковского горсовета Лукаша Вантуха, одну такую марку отправят лично Владимиру Зеленскому. Еще одну уже отправили меру украинского Львова Андрею Садовому.

Напомним, что в марте Укрпочта выпустила марку с легендарной фразой украинского пограничника Романа Грибова по поводу крейсера "Москва". Идея оказалась настолько удачной, что уже через несколько дней после появления марок "Укрпочте" пришлось вводить ограничения на покупку этих марок из-за небывалого ажиотажа.