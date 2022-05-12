Тихановская: Нападение на Киев прекратилось во многом благодаря мужеству беларусов

Нападение на Киев со стороны Беларуси прекратилось благодаря жителям республики. Об этом оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская заявила в интервью "Настоящему времени".

Как считает политик, несмотря на то, что Александр Лукашенко предоставил ВС РФ территорию для запуска ракет и размещения военной техники, беларусы "в очередной раз показали свое мужество".

"Во многом благодаря им прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси. Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", — подчеркнула политик.

Она уточнила, что Беларусь стала соагрессором с первых дней военного вторжения в Украину. И беларусам понадобилось много времени, чтобы объяснить и западным странам, и Украине прежде всего, что режим Лукашенко и Беларусь — это совершенно разные вещи.

"Беларусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение, а Лукашенко — коллаборант", — прокомментировала политик.

Тихановская считает маловероятным ввод беларуских войск на территорию Украины, хотя такой приказ отдавался в первые дни после вторжения. Тем не менее, беларуские солдаты были деморализованы, и их руководство не посмело донести этот приказ до них.

"У беларуских солдат нет понимания, зачем им воевать. Против кого? Против украинцев, наших соседей, с которыми нас связывают долгосрочные очень хорошие отношения? Воевать за амбиции двух узурпаторов – таких настроений нет", — рассказала политик.

Как подчеркнула Тихановская, ее команда общается с руководством Украины. Более того, было принято решение открыть офис Светланы Тихановской в Киеве.